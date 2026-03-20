Diyarbakır'da Newroz hazırlığı: Öcalan ve Barzani'nin mesajları okunacak

Diyarbakır’da yarın kutlanması planlanan 2026 Newroz'una ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Diyarbakır’da yarın "Özgürlük ve Demokrasi Newrozu" sloganıyla Newroz kutlaması düzenlenecek.

Merkez Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda yapılacak kutlamalara ilişkin günler öncesinden teknik hazırlıkların yapılmaya başlandı.

Newroz için ulusal ve uluslararası basın yayın temsilcisinden oluşan 400’e yakın kişi akredite oldu.

ÜLKELERDEN KONUKLAR KATILACAK

Ayrıca siyasi partiler, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek-meslek örgütleri, Alevi kurumları ve kadın örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra; Fransa, Almanya, İsveç, Katalonya, Mısır, Hindistan gibi ülkelerden konuklar ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve partilerinden üst düzey yetkililer de davetli olarak katılacak. Sınırlı sayıda olması beklenen protokol bölümünde, geçen yıllardan farklı olarak sadece davetliler ile şehir ve yurt dışından gelen misafirler yer alacak. Bölge illeri ve batıdan çok sayıda kişinin de Newroz için Amed’e gelmesi bekleniyor.

DEM Parti’nin organizasyonu kapsamında Newroz Tertip Komitesi alanda güvenliği sağlamak üzere 600 kişi görevlendirirken, her girişte DEM Partili milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri ve avukatlar da hazır bulunacak.

ÖCALAN’IN MESAJININ DA OKUNMASI BEKLENİYOR

Girişlerin sabah 10:00’da başlayacağı Newroz kutlamasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Azadi Partisi Genel Başkanı Ayetullah Aşiti, TJA aktivisti Ayla Akat Ata, Çetin Arkaş ve Leyla Zana birer konuşma yapacak. Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani’nin ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzanî’nin mesajları okunacak. Ayrıca, Abdullah Öcalan’ın Türkçe ve Kürtçe mesajının da okunması bekleniyor.

Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder de kısa bir sinevizyon gösterimiyle anılacak. Newroz kutlama etkinliğinde Dilan Top ve Erkan Top, Alend Hazim, Agire Jiyan ve Zinar Sozdar sahne alacak.

HAVANIN YAĞIŞLI OLMASI BEKLENİYOR

Kentte son günlerde etkili olan yağışın Newroz günü de devam edeceği bildirildi. Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce yapılan uyarıda, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.