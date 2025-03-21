Diyarbakır'da Newroz kutlamaları başladı

Newroz kutlamaları Diyarbakır'da başladı.

Saat 10.00'da Newroz Parkı'nda başlayan kutlamalara katılan kişi sayısı giderek artıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları, DTK ve HDK Eş Sözcüleri ile çok sayıda yerli ve yabancı delegasyon da Newroz alanında yer alıyor.

Bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalarda yer alıyor.

KEMAL KURKUT ANILDI

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Newroz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, vurulduğu Evrim Alataş Caddesi'nde karanfillerle anıldı.

Ayrıntılar gelecek...