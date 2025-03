Diyarbakır'da Newroz kutlandı: Öcalan'dan mesaj gelmedi

Newroz kutlamalarının bugünkü merkezi Diyarbakır oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi 6 ayrı kapıdan Newroz alanına girdi. Giriş kapılarında kolluk güçleri zorluk çıkarırken bazı kişiler alana alınmadı.

Aramalar sırasında gözaltına alınanlar olduğu da bildirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları, DTK ve HDK Eş Sözcüleri ile çok sayıda yerli ve yabancı delegasyon da Newroz alanında yer alıyor.

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, EMEP, TÖP, Halkevleri, KESK, TTB, SODAP, İHD, 78’liler Girişimi ve Engelliler Konfederasyonundan temsilciler ile Tunç Soyer, Leyla Zana, Barış Anneleri, Barış Treni üyesi akademisyen, yazar ve aydınların arasında bulunduğu 250 kişilik protokol, alanda yerini aldı.

NEWROZ ATEŞİ YAKILDI

Newroz Parkı'ndaki kutlamalarda öğle saatlerinde Newroz ateşi yakıldı.

"AMED BARIŞIN VE ÖZGÜRLÜĞÜN KENTİNDİR"

Platformda konuşan DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, "Direnen kadınlar, direnen gençler; Siz de biliyorsunuz ki Amed barışın ve özgürlüğün kentindir. Amed eşitliğin kentindir. Bu güç sizin gücünüz, bu irade sizin iradenizdir" dedi.

Serra Bucak, PKK lideri Abdulah Öcalan'ın çağrısına işaret ederek "Bu sizin başarınız, bu başarı sizin başarınızdır" dedi.

ÖCALAN'IN MESAJI GELMEDİ

Newroz kutlamalarına PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen mesaj gelmedi. DEM Partili yetkililer, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya yanıt verilmediğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı."

ÖZGÜR ÖZEL'İN MESAJI OKUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarına mesaj gönderdi.

"Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır" diyen Özgür Özel, Diyarbakır halkına "Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek seslendi.

Özel mesajını, "Newroz pîroz be!" diyerek sonlandırdı.

BAKIRHAN'DAN İBB OPERASYONUNA TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, "Halkları ayrıştırarak, İBB Başkanı'nı gözaltına alarak, kent uzlaşısını kriminalize ederek, kayyım atayarak, Rojava'ya saldırarak barış ve demokratik toplumu oluşturamayız" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıdan bahseden Bakırhan, şöyle devam etti:

"Değerli Türkiye halkları, Kürt sorununda inkar, tekçi ve anti-demokratik yaklaşım Türkiye’nin 100 yılına mal oldu; Türkiye halklarına yoksulluk ve açlık getirdi. Ama Asrın Çağrısıyla birlikte biz artık yüzümüzü geleceğe, saatlerimizi barışa kurmak istiyoruz. Barışın kapısını açacak kilit artık Kürt sorununda çözümdür, demokratik bir Türkiye’dir. Bölgede bir kıyamet senaryosunun içerisindeyiz. Bu kıyametten kurtulmanın yolu tarihi Kürt-Türk ittifakını demokratik ve eşitlikçi temelde kurmaktan geçer. Bundan ötürü altını çizerek ifade ediyoruz: Suyun akışına karşı yüzülmez, yanlış siyaset doğru yere götürmez."

"BİZİM YOLUMUZ ÜÇÜNCÜ YOL’DUR"

Üçüncü yol vurgusu yapan Bakırhan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Nereye gideceğini bilene bütün yollar açıktır. Biz yolumuzu biliyoruz. Bizim yolumuzu, değerlerimiz ve barış sevdamız belirledi. Bizim yolumuzun rotası Demokratik Cumhuriyete çıkar. Bizim yolumuzun özü de biçimi de 27 Şubat Çağrısıyla kendisini ifade etmiştir. Biz siyasette ne onun ne bunun yanındayız. Demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin yanındayız. Bizim yolumuz yanlış rotalara değil, demokratik, eşit, özgür bir yaşama çıkan Üçüncü Yol’dur. Biz Üçüncü Yol’da yürümeye devam edeceğiz. Newrozun ruhuyla, Kawa’nın inancıyla, Mazlum’un cesaretiyle yürüyeceğiz. Bu yolun sonu barıştır, bu yolun sonu demokrasi ve özgürlüktür. 100 yıldır bu topraklar barışa hasret kaldı. Şimdi, o barışın sesini duymanın, daha güçlü duyurmanın tam zamanıdır. Ufukta beliren barışı bu topraklara indirme zamanıdır. Newroz Pîroz Be! Newroza Amedê pîroz be, bimînin dı xêr û xweşiyê de, ji me hemûyan re serkeftin."

KEMAL KURKUT ANILDI

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Newroz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, vurulduğu Evrim Alataş Caddesi'nde karanfillerle anıldı.