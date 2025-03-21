Diyarbakır'da Newroz kutlanıyor: Öcalan'dan mesaj gelmedi

Newroz kutlamaları Diyarbakır'da başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi 6 ayrı kapıdan Newroz alanına girdi. Giriş kapılarında kolluk güçleri zorluk çıkarırken bazı kişiler alana alınmadı.

Aramalar sırasında gözaltına alınanlar olduğu da bildirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları, DTK ve HDK Eş Sözcüleri ile çok sayıda yerli ve yabancı delegasyon da Newroz alanında yer alıyor.

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, EMEP, TÖP, Halkevleri, KESK, TTB, SODAP, İHD, 78’liler Girişimi ve Engelliler Konfederasyonundan temsilciler ile Tunç Soyer, Leyla Zana, Barış Anneleri, Barış Treni üyesi akademisyen, yazar ve aydınların arasında bulunduğu 250 kişilik protokol, alanda yerini aldı.

NEWROZ ATEŞİ YAKILDI

Newroz Parkı'ndaki kutlamalarda öğle saatlerinde Newroz ateşi yakıldı.

"AMED BARIŞIN VE ÖZGÜRLÜĞÜN KENTİNDİR"

Platformda konuşan DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, "Direnen kadınlar, direnen gençler; Siz de biliyorsunuz ki Amed barışın ve özgürlüğün kentindir. Amed eşitliğin kentindir. Bu güç sizin gücünüz, bu irade sizin iradenizdir" dedi.

Serra Bucak, PKK lideri Abdulah Öcalan'ın çağrısına işaret ederek "Bu sizin başarınız, bu başarı sizin başarınızdır" dedi.

ÖCALAN'IN MESAJI GELMEDİ

Newroz kutlamalarına PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen mesaj gelmedi. DEM Partili yetkililer, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya yanıt verilmediğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı."

ÖZGÜR ÖZEL'İN MESAJI OKUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarına mesaj gönderdi.

"Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yasadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır" diyen Özgür Özel, Diyarbakır halkına "Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek seslendi.

Özel mesajını, "Newroz pîroz be!" diyerek sonlandırdı.

BAKIRHAN'DAN İBB OPERASYONUNA TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'e yakın kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, "Halkları ayrıştırarak, İBB Başkanı'nı gözaltına alarak, kent uzlaşısını kriminalize ederek, kayyım atayarak, Rojava'ya saldırarak barış ve demokratik toplumu oluşturamayız" dedi.

KEMAL KURKUT ANILDI

Diyarbakır'da 2017 yılındaki Newroz kutlaması sırasında polis tarafından katledilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, vurulduğu Evrim Alataş Caddesi'nde karanfillerle anıldı.

Ayrıntılar gelecek...