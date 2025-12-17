Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük mitingi düzenlenecek

PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle Diyarbakır’da miting gerçekleştirilecek.

Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı’nda mitinge ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu tarafından yapılan açıklamaya Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanları katıldı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Üyesi Reşo Kurtalan’ın okuduğu açıklamada, mitinge katılım çağrısı yapıldı. Mitingde "Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü talep edeceklerini" ifade eden Kurtalan, şunları söyledi:

"27 Şubat, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile hız kazanan yeni bir barış ve çözüm fırsatının içindeyiz. Yıllara varan savaş ve çatışmalı sürecin son bulmasına, yıllardır sürdürülen demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin halklar lehine hayat bulmasına, buna uygun yasal düzenlemelerin gerçekleşebilmesine vesile olabilecek bu sürecin her dakikası her günü tarihi değerdedir. Dünyanın birçok ülkesinde filozofların, siyasetçi ve aydınların, Nobel ödüllü yazarların ve halkların öncülük ettiği küresel 'Öcalan’a fiziki özgürlük' kampanyası, önder Öcalan’ın paradigmasının sahiplenilmesi, yarım asırlık yıllık mücadelesinin halklaşan ve evrenselleşen karakterinden kaynaklanmaktadır. Sözünün, sözün gücünün, emeğinin, perspektifinin toplumsal karşılığının bu kadar yüksek ve etkili olduğu bir baş aktörün, bir kurucu önderliğin koşullarının bu tarihsel sürece göre yeniden düzenlenmesi ve özgürlük koşulların sağlanmalıdır. Önder Öcalan’a fiziki özgürlük talebimizi en güçlü irade ile sahiplenmek ve gerçekleştirmek için tüm halkları 4 Ocak Pazar günü İstasyon Meydanı'nda birlikte olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz."