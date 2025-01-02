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Diyarbakır'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 02.01.2025 10:22
  • Giriş: 02.01.2025 10:22
  • Güncelleme: 02.01.2025 10:25
Kaynak: AA
Diyarbakır'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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