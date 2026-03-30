Diyarbakır'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı

Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Bulvarı mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 13 öğrenci ile otomobildeki sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.