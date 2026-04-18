Diyarbakır'da okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde ağaca yıldırım düşmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan ve kuzen oldukları beirtilen Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

YARALI ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı