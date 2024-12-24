Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da ortaokulda gıda zehirlenmesi: 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güncel
  • 24.12.2024 23:10
  • Giriş: 24.12.2024 23:10
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:12
Kaynak: AA
Diyarbakır'da ortaokulda gıda zehirlenmesi: 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı
AA

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

22 öğrenci ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol