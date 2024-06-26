Diyarbakır'da örtü yangını

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çevre 26.06.2024 16:15 Giriş: 26.06.2024 16:15

Güncelleme: 26.06.2024 16:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA