Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Diyarbakır- Batman karayolu Karalar mevkisinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Batman karayolu Kırsal Karalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 07 GS 206 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 34 VV 5707 minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikle 3’ü çocuk, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.