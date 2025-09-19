Diyarbakır'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobil ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.

Ramazan Taşlıtepe idaresindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Hani kara yolu kırsal Karaçalı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Taşlıtepe ile minibüste bulunan 8 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.