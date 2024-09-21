Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i bebek 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
B.Y'nin kullandığı otomobil, Mahabad Bulvarı Tekel Kavşağı'nda, S.G. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada, iki araçta bulunan 1'i bebek 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.