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Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i bebek 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 21.09.2024 15:51
  • Giriş: 21.09.2024 15:51
  • Güncelleme: 21.09.2024 15:53
Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1'i bebek 9 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

B.Y'nin kullandığı otomobil, Mahabad Bulvarı Tekel Kavşağı'nda, S.G. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada, iki araçta bulunan 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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