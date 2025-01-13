Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da otomobil, polis motosikletine çarptı; 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2025 14:12
  • Giriş: 13.01.2025 14:12
  • Güncelleme: 13.01.2025 14:13
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da otomobil, polis motosikletine çarptı; 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi’nde meydana geldi. Polis memuru M.D. (30) yönetimindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada M.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol