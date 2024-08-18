Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Diyarbakır-Silvan kara yolunda otomobilin takla attığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Recep D.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 23 ACE 298 plakalı otomobil takla attı.

Sürücü ile otomobildeki Ferit D., Yalçın Ş., Mehmet Ş., Harun D. ve Miraç D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.