Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesi kırsal Çeltikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

R.A.’nın (34) kontrolünü yitirdiği 37 ABM 076 plakalı otomobil ile aynı yöne giden F.Y.’nin (47) kullandığı 34 VP 2903 plakalı otomobil çarpıştı.

37 ABM 076 plakalı otomobilin yoldan çıktığı kazada, araçlardaki R.A. (34), B.A. (29), F.Y. (47) ve L.Y. (36) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.