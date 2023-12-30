Diyarbakır'da özel jet iniş yaparken pistten çıktı

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.



Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi.

Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.