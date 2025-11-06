Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri sevk edildi.

Çekicinin tırdan ayrılmasının ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu, içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.