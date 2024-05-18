Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı

Diyarbakır'da, park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Güncel 18.05.2024 11:54 Giriş: 18.05.2024 11:54

Güncelleme: 18.05.2024 11:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA