Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı
Diyarbakır'da, park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Araç, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yandı.
İlçeye bağlı Talaytepe Mahallesi 4017. Sokak'ta park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.