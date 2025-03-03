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Diyarbakır'da petrol sahasında iş cinayeti

Diyarbakır'da Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında dün halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçasının isabet ettiği Çetin Çakır isimli işçi yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 03.03.2025 13:32
  • Giriş: 03.03.2025 13:32
  • Güncelleme: 03.03.2025 13:39
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da petrol sahasında iş cinayeti

Diyarbakır'da petrol sahasındaki kuleden kopup düşen demir parçanın isabet ettiği Çetin Çakır (48), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında meydana geldi.

Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Çetin Çakır’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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