Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün Diyarbakır'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı açıklandı.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kentte etkili olan yağış yurttaşlar tarafından da görüntülendi.
Diyarbakır'da sağanak etkili olduhttps://t.co/p2BkUV25q3 pic.twitter.com/zenz7NNAkE— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 12, 2025