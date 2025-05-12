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Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Güncel
  • 12.05.2025 14:46
  • Giriş: 12.05.2025 14:46
  • Güncelleme: 12.05.2025 15:07
Kaynak: AA
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün Diyarbakır'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı açıklandı.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kentte etkili olan yağış yurttaşlar tarafından da görüntülendi.

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