Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün Diyarbakır'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı açıklandı.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kentte etkili olan yağış yurttaşlar tarafından da görüntülendi.