Diyarbakır'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

  • 13.09.2025 13:36
  • Giriş: 13.09.2025 13:36
  • Güncelleme: 13.09.2025 13:36
Kaynak: AA
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Belenli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, şarampole devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonda sıkışan sürücünün yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

