Diyarbakır'da satırlı saldırı: 4 esnaf yaralandı
Diyarbakır'da bir kişinin satırlı saldırısında 4 esnaf yaralandı. Polis, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
Diyarbakır'da bir kişinin satırla saldırması sonucu 4 esnaf yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen ve elinde satır bulunan E.V, esnaf ve vatandaşlara hakaretlerde bulundu.
Daha sonra satırla esnafa saldıran E.V, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULDU
Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki satırı bırakmayan ve saldırgan tutumunu sürdüren zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yakalanan saldırganın da aralarında bulunduğu yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.