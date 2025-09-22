Diyarbakır'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri otomatik 6 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 600 parça ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından bir zanlı serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.