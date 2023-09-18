Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.