Diyarbakır'da silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Günalan Mahallesi'nde F.G. (35), kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

F.G, saldırıda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

