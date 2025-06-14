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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 14.06.2025 12:58
  • Giriş: 14.06.2025 12:58
  • Güncelleme: 14.06.2025 13:03
Kaynak: AA
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan dernek başkanı öldü
Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu Murat Ateş, ağır yaralandı.

Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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