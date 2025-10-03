Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kamışlı Bulvarı'nda kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ufuk G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ufuk G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.