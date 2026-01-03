Diyarbakır'da silahlı tartışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

T.A., iddiaya göre site bahçesinde husumetlisi Sinan K.’ye pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Sinan K., ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayet şüphelisini emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.