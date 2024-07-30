Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın aktardığına göre, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.