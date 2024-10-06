Diyarbakır'da sokak ortasında silahla katledilen kadının katili barakada yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülen kadının katili gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar'ın (33) sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı çalışma yürüttü.

Çalışmada, katil, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan katilin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

Ekipler, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlenen katil M.D.'yi saklandığı barakaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan katil M.D. emniyetteki işlemleri sürüyor.