Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'e saldıran 16 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atarak Burger King ve Starbucks şubelerine saldıranlardan 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iş yerlerine maddi hasar veren ve İsrail aleyhine slogan atan bir grubun, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırmasına ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi gözaltına alındı. Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."