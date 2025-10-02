Diyarbakır'da şüpheli ölüm: Bir kadın, yaşadığı evde dolaba asılı halde bulundu

Diyarbakır'da Suriye asıllı Sara Merabi'nin (24) cansız bedeni evinde dolaba asılı halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, eve girdiklerinde Sara Merabi’yi bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Merabi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ve 5 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtilen Sara Merabi’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Merabi'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.