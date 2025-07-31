Diyarbakır'da tahliye edilen bina sağlam çıktı

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve sallandığı ihbarıyla tahliye edilen apartmanda yapılan incelemede, yapının sağlam olduğu belirlendi. Binada yaşayanlar, evlerine geri döndü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa 8’inci Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı Buhara Apartmanı’nın kolonunda çatlaklar oluştuğunu ve yapının sallandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deprem sonrası, daha önce az hasarlı raporu verildiği öğrenilen bina için ekipler önlem aldı. Polis, binanın çevresinde güvenlik şeridi çekip girişleri engelledi. Binada oturanlar, polis ve ekiplerin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde binadan alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu, yapının statik açıdan sağlam olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesinin ardından binada yaşayanlar evlerine geri döndü. (DHA)

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