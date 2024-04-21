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Diyarbakır'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 17:03
  • Giriş: 21.04.2024 17:03
  • Güncelleme: 21.04.2024 17:04
Kaynak: AA
Diyarbakır'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 21 TT 0157 plakalı taksi ile M.U'nun kullandığı 01 AHA 549 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi 583. Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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