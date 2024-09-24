Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki yakıt tankeri, merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır çevre yolu Viranşehir Kavşağı'nda Ahmet K'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.