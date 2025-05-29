Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı

Diyarbakır'da tarihi surlarda 'Azadi İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) pankartı açan 4 kişi gözaltına alındı.

CHP Bağlar ilçe örgütü, 2 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun portresinin yer aldığı ve üzerinde 'Azadi İmamoğlu' yazılı pankart açmıştı.

Pankartı asan 4 kişi gözaltına alındı.

Surlara asılan afişleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” ifadelerini kullanmıştı.

KÖPRÜYE DE ASILMIŞTI

CHP'li 6 milletvekili de Sosyalist Enternasyonal mensupları tekne turu yaptığı sırada Boğaz Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı asmıştı. Pankart indirilirken milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.