Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 işçi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan 11 işçi tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 işçi tedavi altına alındı.
Ş.Ç. (55) idaresindeki minibüs, Çermik-Siverek kara yolunun 25. kilometresi kırsal Ağaçhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 işçi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda yaralanan mevsimlik tarım işçilerinin Ordu'dan Siverek'e geldikleri öğrenildi.