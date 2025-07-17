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Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 12:34
  • Giriş: 17.07.2025 12:34
  • Güncelleme: 17.07.2025 12:37
Kaynak: AA
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Beşir T. (49) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 67 ACG 834 plakalı minibüs, kırsal Tatlıçayır Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Fotoğraf: İHA

Kazada, sürücü ile araçtaki 17 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

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