Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan A.Ç isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 16.06.2024 11:19
  • Giriş: 16.06.2024 11:19
  • Güncelleme: 16.06.2024 11:23
Kaynak: AA
Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Abalı Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol