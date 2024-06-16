Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan A.Ç isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 16.06.2024 11:19 Giriş: 16.06.2024 11:19

Güncelleme: 16.06.2024 11:23 Kaynak: AA

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