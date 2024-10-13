Diyarbakır'da 'Tecride Karşı Özgürlük' Mitingi: Meydan barikatlarla kapatıldı

Diyarbakır'da Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yapılacak "özgürlük mitingi" öncesi İstasyon Meydanı abluka altına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nin yasak kararını gerekçe gösteren güvenlik güçleri farklı illerden Diyarbakır'a gelmek isteyen çok sayıda otobüs ve aracı durdurup kente girişlerine izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre toplanma yerlerinden biri olan Ofis Semti'nde binlerce kişi bir araya geldi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan da buradaki buluşmaya katıldı. AZC Plaza önünde bir araya gelenler polis ablukasına alındı.

Engellemeye tepki gösteren kalabalık "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak alandaki bekleyişlerini sürdürdü.

DBP VE DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI KONUŞACAK

İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan mitingde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Rezan Sarıca konuşma yapacak.

KATILIMCILAR POLİS ABLUKASINA ALINDI

Mitingde DEM Parti milletvekilleri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Barış Anneleri, belediye eşbaşkanları ile birçok siyasi parti yer alıyor.

ENGELLEMEYE KARŞI HALAY

Engellemelere rağmen bir araya gelen binlerce kişi, 'tecrite karşı omuz omuza', 'baskılar bizi yıldıramaz', 'tecrite hayır, barış hemen şimdi' sloganları atarak bekleyişini sürdürüyor.

Kadınlar, bekleyiş sürerken zılgıt ve şarkılar eşliğinde halaya durdu.