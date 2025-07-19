Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kentte park ve bahçeler boş kaldı, çocuklar süs havuzlarına akın etti.

Güncel
  • 19.07.2025 14:35
  • Giriş: 19.07.2025 14:35
  • Güncelleme: 19.07.2025 14:45
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi!
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sıcak hava dalgası rekor seviyeler ulaştı.

Kentte termometreler 48 dereceyi görürken park ve bahçeler boş kaldı. Sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna akın etti.

Meteoroloji yetkilileri, 25 Temmuz'a kadar sürecek sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları, yaşlıları ve çocukları uyardı. Yetkililer, risk altındaki kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları yönünde ikazda bulundu.

BirGün'e Abone Ol