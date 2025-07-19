Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi!

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sıcak hava dalgası rekor seviyeler ulaştı.

Kentte termometreler 48 dereceyi görürken park ve bahçeler boş kaldı. Sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna akın etti.

Meteoroloji yetkilileri, 25 Temmuz'a kadar sürecek sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları, yaşlıları ve çocukları uyardı. Yetkililer, risk altındaki kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları yönünde ikazda bulundu.