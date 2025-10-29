Diyarbakır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Sümeyye Solmaz (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Solmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Değerli hemşiremiz Sümeyye Solmaz'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.