Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde, TPAO'nun sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle İhsan Tunar isimli işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Olayı öğrenen Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj çalışmaları sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi yakınındaki TPAO’ya ait petrol kuyusunda meydana geldi.

Sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden İhsan Tunar ve V.S. (41) yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde İhsan Tunar'ın öldüğü belirlendi. V.S. ise ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Tunar'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNE GELMEK İSTEYEN AİLE KAZA GEÇİRDİ

Öte yandan Tunar’ın ölüm haberini alarak Silvan'a doğru yola çıkan Diyarbakır'daki yakınlarının içinde olduğu otomobil, Bağdere mevkisinde yoldan çıkıp devrildi. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlıkçıların müdahalesinin ardından yaralılar Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi