Diyarbakır'da trafik polisleri, lokum ve şeker dağıttı

DİYARBAKIR’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı turistler ile sürücülere lokum ve şeker dağıtarak bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, Ramazan Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için, Sur ilçesinde önlemler aldı. Tarihi ilçede görev yapan polis memurları, aldıkları şeker ve lokumları yerli ve yabancı turistlere ikram etti. Vatandaşlar, ikramlarından dolayı polis memurlarına teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.