Diyarbakır'da traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

Diyarbakır'da bayram ziyaretinden dönenlerin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu Hebun Görmez (15) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Çitlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarıyla bayramlaşmadan dönen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hebun Görmez'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.