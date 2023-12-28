Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da görüş mesafesini 400 metrenin altına düşüren sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı. Sisin 11.00'e kadar sürmesi beklendiği için sabah yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

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AA

Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.





Kentte, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin 400 metrenin altına düşmesi sonucu yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji yetkililerinin, sisin etkisinin sabah saat 11.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirmesi üzerine yarın sabah da gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri yapılamayacak.