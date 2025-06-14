Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Bu kapsamda Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ il jandarma komutanlıklarıyla birlikte Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon düzenlendi.

İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin de kullanıldığı operasyonlarda, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildi.

22 kişi ise tutuklandı.