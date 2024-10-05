Diyarbakır'da uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını sokakta öldürdü!

Diyarbakır'da uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu Bedriye Işık'ı (29) tabancayla öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, uzman çavuş Muhammed Recai Işık, tartıştığı boşanma aşamasında olduğu Bedriye Işık'a, yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı.

Uzman çavuş, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipleirn incelemesinde Muhammed Recai Işık ile Bedriye Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.