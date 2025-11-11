Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. İskele altında kalan bazı işçiler yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 11.11.2025 13:45
  • Giriş: 11.11.2025 13:45
  • Güncelleme: 11.11.2025 13:50
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da yapımı süren viyadükte kurulu iskelenin çökmesi sonucunda iskelenin altında kalan işçiler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi.

İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

BirGün'e Abone Ol